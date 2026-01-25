Скидки
Алькарас обошёл Надаля по проценту побед над сеяными соперниками на ТБШ

Алькарас обошёл Надаля по проценту побед над сеяными соперниками на ТБШ
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (80,4%) в Открытую эру обошёл 22-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля (80,1%) по лучшему проценту побед среди всех игроков над сеяными соперниками на турнирах «Большого шлема» при минимум 10 матчах. Об этом сообщает OptaAce.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 7
6 6 		4 5
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

В матче четвёртого круга Australian Open — 2026 Алькарас обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. В 1/4 финала Карлос встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.

Календарь Australian Open
Сетка Australian Open
