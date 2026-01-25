Алькарас обошёл Надаля по проценту побед над сеяными соперниками на ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (80,4%) в Открытую эру обошёл 22-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля (80,1%) по лучшему проценту побед среди всех игроков над сеяными соперниками на турнирах «Большого шлема» при минимум 10 матчах. Об этом сообщает OptaAce.

В матче четвёртого круга Australian Open — 2026 Алькарас обыграл американца Томми Пола (20-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. В 1/4 финала Карлос встретится с сильнейшим в противостоянии 10-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана и шестого в мировом рейтинге австралийца Алекса де Минора.