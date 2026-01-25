Скидки
Теннис

Даниил Медведев — Лёнер Тьен: россиянин проиграл первый сет 1/8 финала АО-2026

Комментарии

Сегодня, 25 января, в матче за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 в Мельбурне встречаются чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 29-я ракетка мира из США Лёнер Тьен. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу американца.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		0 2
6 		6 4
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

По ходу сета Тьен взял медицинский перерыв. У американского теннисиста пошла кровь из носа. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Лёнер Тьен.

Фото: кадр из трансляции

Тьен ведёт 2-1 по личным встречам (все были на открытом харде). Все три предыдущих поединка состоялись в 2025 году. Во втором круге Australian Open Лёнер выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Затем американец победил в полуфинале Пекина (5:7, 7:5, 4:0, отказ из-за судорог). После этого россиянин взял реванш в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

