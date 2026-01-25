Александр Зверев уверенно обыграл Серундоло в четвёртом круге Australian Open — 2026

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. В матче четвёртого круга он одержал победу над 21-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 12 минут. По ходу матча Зверев сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Серундоло ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Зверев встретится с победителем матча Даниил Медведев — Лёнер Тьен.