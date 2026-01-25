Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Франсиско Серундоло, результат матча 25 января 2026, счет 3:0, 4-й круг Australian Open — 2026

Александр Зверев уверенно обыграл Серундоло в четвёртом круге Australian Open — 2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. В матче четвёртого круга он одержал победу над 21-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 09:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		4 4
             
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Встреча продлилась 2 часа 12 минут. По ходу матча Зверев сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Серундоло ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Зверев встретится с победителем матча Даниил Медведев — Лёнер Тьен.

Материалы по теме
Медведев в сете от поражения на АO! Мирра ждёт, Соболенко победила. LIVE!
Live
Медведев в сете от поражения на АO! Мирра ждёт, Соболенко победила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android