Александр Зверев уверенно обыграл Серундоло в четвёртом круге Australian Open — 2026
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. В матче четвёртого круга он одержал победу над 21-м номером мирового рейтинга аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 09:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Встреча продлилась 2 часа 12 минут. По ходу матча Зверев сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Серундоло ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В следующем круге Зверев встретится с победителем матча Даниил Медведев — Лёнер Тьен.
Комментарии
