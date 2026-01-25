Даниил Медведев — Лёнер Тьен: россиянин с «баранкой» проиграл во втором сете на АО-2026
Сегодня, 25 января, в матче за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 в Мельбурне встречаются чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 29-я ракетка мира из США Лёнер Тьен. Второй сет завершился со счётом 6:0 в пользу американца.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|2
|
|6
|4
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Тьен ведёт 2-1 по личным встречам (все были на открытом харде). Все три предыдущих поединка состоялись в 2025 году. Во втором круге Australian Open Лёнер выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Затем американец победил в полуфинале Пекина (5:7, 7:5, 4:0, отказ из-за судорог). После этого россиянин взял реванш в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.
