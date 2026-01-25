«Рад, что победил в трёх сетах». Алькарас — о выходе в 1/4 финала Australian Open — 2026
Поделиться
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Томми Полом в четвёртом круге Australian Open — 2026. Испанец победил со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
20
Томми Пол
Т. Пол
«Думаю, он начал довольно сильно. Думал, что провёл хороший гейм на приёме, но он бил мощно и плоско, и для меня это было немного сложно. Но я всё время держался и знал, что у меня будут шансы, и постарался их реализовать. Думаю, у меня получилось. В целом считаю, что это был очень высокий уровень тенниса с обеих сторон, но я просто очень рад, что победил в трёх сетах», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:29
-
08:00
-
07:40
-
06:57
-
06:25
-
06:08
-
05:31
-
05:10
-
05:00
-
04:16
-
00:45
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 24 января 2026
-
23:50
-
23:30
-
23:29