«Рад, что победил в трёх сетах». Алькарас — о выходе в 1/4 финала Australian Open — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Томми Полом в четвёртом круге Australian Open — 2026. Испанец победил со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 7
6 6 		4 5
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

«Думаю, он начал довольно сильно. Думал, что провёл хороший гейм на приёме, но он бил мощно и плоско, и для меня это было немного сложно. Но я всё время держался и знал, что у меня будут шансы, и постарался их реализовать. Думаю, у меня получилось. В целом считаю, что это был очень высокий уровень тенниса с обеих сторон, но я просто очень рад, что победил в трёх сетах», — сказал Алькарас в интервью на корте.

