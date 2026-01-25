«Рад, что победил в трёх сетах». Алькарас — о выходе в 1/4 финала Australian Open — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Томми Полом в четвёртом круге Australian Open — 2026. Испанец победил со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.

«Думаю, он начал довольно сильно. Думал, что провёл хороший гейм на приёме, но он бил мощно и плоско, и для меня это было немного сложно. Но я всё время держался и знал, что у меня будут шансы, и постарался их реализовать. Думаю, у меня получилось. В целом считаю, что это был очень высокий уровень тенниса с обеих сторон, но я просто очень рад, что победил в трёх сетах», — сказал Алькарас в интервью на корте.