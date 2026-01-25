Александр Бублик — Алекс де Минор: австралиец выиграл первый сет 1/8 финала AO-2026
Сегодня, 25 января, в Мельбурне 10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик встречается с шестой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу де Минора.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:15 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|
|3
6
Алекс де Минор
А. де Минор
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Алекс де Минор.
Де Минор ведёт 3-2 по личным встречам (2-1 на харде), но оба поединка в 2025 году остались за Бубликом. Александр выиграл во втором круге «Ролан Гаррос» (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), а также в четвертьфинале другого турнира в Париже, «Мастерса» на харде в зале, — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.
