Александр Бублик — Алекс де Минор: австралиец выиграл первый сет 1/8 финала AO-2026

Сегодня, 25 января, в Мельбурне 10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик встречается с шестой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу де Минора.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Алекс де Минор.

Де Минор ведёт 3-2 по личным встречам (2-1 на харде), но оба поединка в 2025 году остались за Бубликом. Александр выиграл во втором круге «Ролан Гаррос» (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2), а также в четвертьфинале другого турнира в Париже, «Мастерса» на харде в зале, — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.