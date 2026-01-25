Даниил Медведев в трёх сетах проиграл Тьену в 1/8 финала Australian Open — 2026

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В матче 1/8 финала он проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 42 минуты. За это время Медведев сделал шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Тьена пять эйсов, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале Тьен сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.