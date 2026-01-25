Скидки
Теннис

Даниил Медведев — Лёнер Тьен, результат матча 25 января 2026, счет 0:3, 4-й круг Australian Open — 2026

Даниил Медведев в трёх сетах проиграл Тьену в 1/8 финала Australian Open — 2026


Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В матче 1/8 финала он проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Встреча продлилась 1 час 42 минуты. За это время Медведев сделал шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Тьена пять эйсов, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале Тьен сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
