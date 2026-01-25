Скидки
Лёнер Тьен стал самым молодым четвертьфиналистом на Australian Open с 2015 года

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен в возрасте 20 лет 61 дня стал самым молодым игроком, вышедшим в 1/4 финала Australian Open, с 2015 года. Предыдущее достижение принадлежало австралийцу Нику Кирьосу (19 лет 280 дней).

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Тьен обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (12-й а рейтинге) со счётом 6:4, 6:0, 6:3.

За выход в полуфинал Лёнер поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Australian Open проходит с 18 января по 2 февраля. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
