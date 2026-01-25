Скидки
Кафельников: как Медведев нашёл свою игру, так и потерял — Тьен не оставил ему ни шанса

Кафельников: как Медведев нашёл свою игру, так и потерял — Тьен не оставил ему ни шанса
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на поражение соотечественника, чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

В матче 1/8 финала AO Медведев проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Абсолютно закономерный результат. Даниилу сегодня нечем было обыгрывать соперника. Как Медведев нашёл свою игру перед турниром, так сегодня и потерял — её вообще не было. Тьен не оставил ему ни одного шанса», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

