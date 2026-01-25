Кафельников: как Медведев нашёл свою игру, так и потерял — Тьен не оставил ему ни шанса
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на поражение соотечественника, чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.
В матче 1/8 финала AO Медведев проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Абсолютно закономерный результат. Даниилу сегодня нечем было обыгрывать соперника. Как Медведев нашёл свою игру перед турниром, так сегодня и потерял — её вообще не было. Тьен не оставил ему ни одного шанса», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
