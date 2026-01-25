Кафельников: как Медведев нашёл свою игру, так и потерял — Тьен не оставил ему ни шанса

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на поражение соотечественника, чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

В матче 1/8 финала AO Медведев проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

«Абсолютно закономерный результат. Даниилу сегодня нечем было обыгрывать соперника. Как Медведев нашёл свою игру перед турниром, так сегодня и потерял — её вообще не было. Тьен не оставил ему ни одного шанса», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.