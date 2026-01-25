В мужской сетке Australian Open — 2026 не осталось россиян

Сегодня, 25 января, последний российский теннисист завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Ранее 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (21-е место в рейтинге ATP) в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026. Встреча продлилась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он проиграл итальянцу Лучано Дардери (25-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.