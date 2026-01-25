Скидки
Лёнер Тьен второй год подряд остановил Даниила Медведева на Australian Open

Комментарии

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен второй год подряд остановил чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (12-й в рейтинге) на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня, 25 января, в четвёртом круге американец победил со счётом 6:4, 6:0, 6:3. В прошлом году Тьен обыграл Медведева во втором круге соревнований (6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

20-летний Лёнер стал самым молодым четвертьфиналистом на Australian Open с 2015 года. Ранее это достижение принадлежало Нику Кирьосу. За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Тьен поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
