Лёнер Тьен второй год подряд остановил Даниила Медведева на Australian Open

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен второй год подряд остановил чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (12-й в рейтинге) на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня, 25 января, в четвёртом круге американец победил со счётом 6:4, 6:0, 6:3. В прошлом году Тьен обыграл Медведева во втором круге соревнований (6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

20-летний Лёнер стал самым молодым четвертьфиналистом на Australian Open с 2015 года. Ранее это достижение принадлежало Нику Кирьосу. За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Тьен поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.