Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026 после снятия Меншика с турнира

17-я ракетка мира 20-летний чешский теннисист Якуб Меншик снялся с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 ещё до его старта. За место в четвертьфинале он должен был сразиться с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который автоматически вышел в следующий раунд.

Причиной снятия Меншика с турнира стала травма мышц живота.

«Мне тяжело это писать. После того как мы сделали всё возможное, чтобы продолжить, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая прогрессировала в последних матчах. После долгих обсуждений с моей командой и врачами мы решили, что мне лучше не выходить на корт завтра.

Хотя я и разочарован, выход в четвёртый раунд здесь впервые в жизни — это то, что я буду помнить ещё долго. Я почувствовал невероятную энергию от болельщиков, и атмосфера в Мельбурне была особенной», — в частности, написал Меншик после снятия на своей странице в соцсети.