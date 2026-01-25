Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026 после снятия Меншика с турнира

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026 после снятия Меншика с турнира
Комментарии

17-я ракетка мира 20-летний чешский теннисист Якуб Меншик снялся с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 ещё до его старта. За место в четвертьфинале он должен был сразиться с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который автоматически вышел в следующий раунд.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Причиной снятия Меншика с турнира стала травма мышц живота.

«Мне тяжело это писать. После того как мы сделали всё возможное, чтобы продолжить, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая прогрессировала в последних матчах. После долгих обсуждений с моей командой и врачами мы решили, что мне лучше не выходить на корт завтра.
Хотя я и разочарован, выход в четвёртый раунд здесь впервые в жизни — это то, что я буду помнить ещё долго. Я почувствовал невероятную энергию от болельщиков, и атмосфера в Мельбурне была особенной», — в частности, написал Меншик после снятия на своей странице в соцсети.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open
Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
Истории
Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android