Александр Бублик проиграл де Минору в 1/8 финала Australian Open — 2026

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в трёх сетах проиграл шестой ракетке мира из Австралии Алексу де Минору в матче за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6, 1:6.

По ходу матча Александр Бублик подал навылет шесть раз, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Де Минор сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 де Минор сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.