Александр Бублик проиграл де Минору в 1/8 финала Australian Open — 2026
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в трёх сетах проиграл шестой ракетке мира из Австралии Алексу де Минору в матче за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6, 1:6.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:15 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|1
|
|6
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
По ходу матча Александр Бублик подал навылет шесть раз, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Де Минор сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных.
В следующем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 де Минор сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
