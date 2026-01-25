«Зачем он в меня вцепился?» Бублик выругался по ходу матча с де Минором на AO-2026

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором встречался с местным игроком, шестой ракеткой мира Алексом де Минором.

«Во-первых, ***** (зачем) он в меня вцепился, *****?» — сказал Бублик по ходу матча, обращаясь к своему боксу.

Бублик проиграл де Минору со счётом 4:6, 1:6, 1:6 и завершил выступление на австралийском мэйджоре.

Отметим, что, несмотря на крупное поражение от де Минора, Бублик продемонстрировал лучшее в карьере выступление на Australian Open. Ранее он никогда не доходил до 1/8 финала соревнований.