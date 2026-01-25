«Вот сегодня прям устал». Бублик — после матча с де Минором
Поделиться
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик кратко прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Сегодня, 25 января, он в трёх сетах проиграл шестой ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6, 1:6.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:15 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|1
|
|6
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
«Вот сегодня прям устал», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.
В следующем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 де Минор сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:11
-
12:53
-
12:50
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:29
-
08:00
-
07:40
-
06:57