«Вот сегодня прям устал». Бублик — после матча с де Минором

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик кратко прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Сегодня, 25 января, он в трёх сетах проиграл шестой ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6, 1:6.

«Вот сегодня прям устал», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 де Минор сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.