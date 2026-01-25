Скидки
Теннис

«Вот сегодня прям устал». Бублик — после матча с де Минором

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик кратко прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Сегодня, 25 января, он в трёх сетах проиграл шестой ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6, 1:6.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:15 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 1
6 		6 6
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Вот сегодня прям устал», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 де Минор сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

