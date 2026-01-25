Елена Веснина объяснила поражение Медведева от Тьена в матче четвёртого круга AO

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина отреагировала на поражение соотечественника, чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. В матче 1/8 финала AO Медведев проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
«Тьен полностью доминировал на корте. Дане было неудобно с ним играть. Медведев как будто играл с лучшей версией себя в более молодые годы. Конечно, это не совсем так, потому что у Тьена нет такой подачи, как у Дани. Однако из-за того, что Даня проигрывал много длинных и комбинационных розыгрышей, у него пропала и первая подача, которая приносила много очков на протяжении всего турнира.
В прошлом матче Медведев потратил много сил — сегодня с Тьеном ему не хватило свежести. Однако этот парень — будущий игрок десятки. Тьен будет здорово играть на протяжении ближайших лет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 января 2026
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:11
-
12:53
-
12:50
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:29
-
08:00
-
07:40
-
06:57