Елена Веснина объяснила поражение Медведева от Тьена в матче четвёртого круга AO

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина отреагировала на поражение соотечественника, чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. В матче 1/8 финала AO Медведев проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

«Тьен полностью доминировал на корте. Дане было неудобно с ним играть. Медведев как будто играл с лучшей версией себя в более молодые годы. Конечно, это не совсем так, потому что у Тьена нет такой подачи, как у Дани. Однако из-за того, что Даня проигрывал много длинных и комбинационных розыгрышей, у него пропала и первая подача, которая приносила много очков на протяжении всего турнира.

В прошлом матче Медведев потратил много сил — сегодня с Тьеном ему не хватило свежести. Однако этот парень — будущий игрок десятки. Тьен будет здорово играть на протяжении ближайших лет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.