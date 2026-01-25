Скидки
Теннис

Лёнер Тьен — самый молодой американец, вышедший в первый четвертьфинал ТБШ, с 2001 года

29-я ракетка мира 20-летний теннисист Лёнер Тьен стал самым молодым американцем, вышедшим в свой первый четвертьфинал в одиночном мужском разряде на турнире «Большого шлема», со времён Энди Роддика на US Open — 2001. Об этом сообщает OptaAce.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Сегодня, 25 января, в четвёртом круге Australian Open Тьен (20 лет и 61 день) обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (12-й а рейтинге) со счётом 6:4, 6:0, 6:3.

Лёнер также стал самым молодым четвертьфиналистом на Australian Open с 2015 года. Ранее это достижение принадлежало Нику Кирьосу. За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Тьен поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
