Лёнер Тьен — самый молодой американец, вышедший в первый четвертьфинал ТБШ, с 2001 года

29-я ракетка мира 20-летний теннисист Лёнер Тьен стал самым молодым американцем, вышедшим в свой первый четвертьфинал в одиночном мужском разряде на турнире «Большого шлема», со времён Энди Роддика на US Open — 2001. Об этом сообщает OptaAce.

Сегодня, 25 января, в четвёртом круге Australian Open Тьен (20 лет и 61 день) обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (12-й а рейтинге) со счётом 6:4, 6:0, 6:3.

Лёнер также стал самым молодым четвертьфиналистом на Australian Open с 2015 года. Ранее это достижение принадлежало Нику Кирьосу. За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Тьен поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.