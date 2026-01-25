«Это пинг-понг». Бублик пожаловался на медленный корт по ходу матча с де Минором на AO

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пожаловался на медленные корты на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Это произошло во время матча 1/8 финала Australian Open. Бублик боролся за выход в четвертьфинал с местным игроком, шестой ракеткой мира Алексом де Минором. Александр проиграл де Минору со счётом 4:6, 1:6, 1:6.

«Мне нужен удар, но как я могу ударить, когда просто не летит? Это ######### пинг-понг. Это самые медленные корты в моей ######### жизни со времён Индиан-Уэллса», — сказал Бублик своему боксу по ходу поединка.

Несмотря на крупное поражение от де Минора, Бублик продемонстрировал лучшее в карьере выступление на Australian Open. Ранее он никогда не доходил до 1/8 финала соревнований.