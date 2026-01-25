Скидки
Теннис

«Это пинг-понг». Бублик пожаловался на медленный корт по ходу матча с де Минором на AO

«Это пинг-понг». Бублик пожаловался на медленный корт по ходу матча с де Минором на AO
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пожаловался на медленные корты на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Это произошло во время матча 1/8 финала Australian Open. Бублик боролся за выход в четвертьфинал с местным игроком, шестой ракеткой мира Алексом де Минором. Александр проиграл де Минору со счётом 4:6, 1:6, 1:6.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:15 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 1
6 		6 6
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мне нужен удар, но как я могу ударить, когда просто не летит? Это ######### пинг-понг. Это самые медленные корты в моей ######### жизни со времён Индиан-Уэллса», — сказал Бублик своему боксу по ходу поединка.

Несмотря на крупное поражение от де Минора, Бублик продемонстрировал лучшее в карьере выступление на Australian Open. Ранее он никогда не доходил до 1/8 финала соревнований.

Комментарии
