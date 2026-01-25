«Ощущения потрясающие». Лёнер Тьен — после победы над Медведевым на Australian Open
29-я ракетка мира 20-летний теннисист Лёнер Тьен высказался о том, что он стал самым молодым четвертьфиналистом Australian Open с 2015 года. В четвёртом круге он обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (12-й а рейтинге) со счётом 6:4, 6:0, 6:3.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Ощущения потрясающие. Сделать это — нечто особенное, особенно здесь. Это моя большая цель в этом году, так что я очень счастлив», — сказал Тьен в интервью на корте.
Ранее самым молодым участником 1/4 финала на Australian Open был австралиец Ник Кирьос. За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Тьен поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
