«Ощущения потрясающие». Лёнер Тьен — после победы над Медведевым на Australian Open

29-я ракетка мира 20-летний теннисист Лёнер Тьен высказался о том, что он стал самым молодым четвертьфиналистом Australian Open с 2015 года. В четвёртом круге он обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (12-й а рейтинге) со счётом 6:4, 6:0, 6:3.

«Ощущения потрясающие. Сделать это — нечто особенное, особенно здесь. Это моя большая цель в этом году, так что я очень счастлив», — сказал Тьен в интервью на корте.

Ранее самым молодым участником 1/4 финала на Australian Open был австралиец Ник Кирьос. За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Тьен поспорит с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.