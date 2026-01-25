Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Элина Свитолина: украинка выиграла первый сет матча Australian Open

Мирра Андреева — Элина Свитолина: украинка выиграла первый сет матча Australian Open
Комментарии

Сегодня, 25 января, в Мельбурне проходит встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Свитолиной.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
2 		1
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка Мирра Андреева – Элина Свитолина.

Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Свитолину в розыгрыше «тысячника» в Индиан-Уэлсе в сезоне-2025 со счётом 7:5, 6:3.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Материалы по теме
Мирра в сете от поражения от украинки на АO! Медведев покинул турнир с «баранкой». LIVE!
Live
Мирра в сете от поражения от украинки на АO! Медведев покинул турнир с «баранкой». LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android