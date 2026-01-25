Мирра Андреева — Элина Свитолина: украинка выиграла первый сет матча Australian Open

Сегодня, 25 января, в Мельбурне проходит встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Свитолиной.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка Мирра Андреева – Элина Свитолина.

Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Свитолину в розыгрыше «тысячника» в Индиан-Уэлсе в сезоне-2025 со счётом 7:5, 6:3.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).