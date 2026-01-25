Мирра Андреева — Элина Свитолина: украинка выиграла первый сет матча Australian Open

Сегодня, 25 января, в Мельбурне проходит встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Свитолиной.
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка Мирра Андреева – Элина Свитолина.
Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Свитолину в розыгрыше «тысячника» в Индиан-Уэлсе в сезоне-2025 со счётом 7:5, 6:3.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
- 25 января 2026
-
13:52
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:11
-
12:53
-
12:50
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:29
-
08:00
-
07:40