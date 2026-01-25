«У него залетало буквально всё». Медведев — после поражения от Тьена

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 25 января, он проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.
«Он сыграл очень здорово, очень агрессивно, и даже на хорошие удары отвечал ещё более сильными. Мне не удалось найти ответы на корте. Это редкость, я не так часто с таким сталкиваюсь. Но такое бывает. Он провёл невероятный матч, у него залетало буквально всё. У меня тоже случались такие игры. В такие моменты даже немного жалко соперника – потому что ты можешь пробить твинер с закрытыми глазами и попасть. Наверное, я всё-таки мог сделать что-то, чтобы сбить его с ритма», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В четвертьфинале Тьен сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.
