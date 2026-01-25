Скидки
Даниил Медведев потерпел седьмое в карьере поражение с «баранкой»

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел седьмое в карьере поражение с «баранкой». Сегодня, 25 января, он проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми поражениями Медведева со счётом 0:6 в карьере:

1. ATP-250. Будапешт-2017. 1-й круг. Ласло Джере — 0:6, 5:5 (отказ).
2. ATP-250. Монпелье-2018. 1-й круг. Ришар Гаске — 0:6, 3:6.
3. ATP-1000. Мадрид-2018. 1-й круг. Кайл Эдмунд — 4:6, 0:6.
4. ATP-500. Барселона-2019. Финал. Доминик Тим — 4:6, 0:6.
5. ATP-1000. Монреаль-2019. Финал. Рафаэль Надаль — 3:6, 0:6.
6. ATP-250. Марсель-2020. 1/4 финала. Жиль Симон — 4:6, 0:6.
7. ТБШ. АО-2026. 4-й круг. Лёнер Тьен — 4:6, 0:6, 3:6.

