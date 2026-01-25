Скидки
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Мирра Андреева, результат матча 25 января 2026, счет 2:0, 4-й круг Australian Open — 2026

Мирра Андреева завершила выступление на Australian Open, уступив Элине Свитолиной
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В матче четвёртого круга она в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продлилась 1 час 23 минуты. За это время Свитолина сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Андреевой одна подача навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
