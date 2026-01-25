Мирра Андреева завершила выступление на Australian Open, уступив Элине Свитолиной

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В матче четвёртого круга она в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 23 минуты. За это время Свитолина сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Андреевой одна подача навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.