Мирра Андреева завершила выступление на Australian Open, уступив Элине Свитолиной
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В матче четвёртого круга она в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Встреча продлилась 1 час 23 минуты. За это время Свитолина сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Андреевой одна подача навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:10
-
13:52
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:11
-
12:53
-
12:50
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
10:13