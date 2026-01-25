Фото: Мирра Андреева расплакалась по ходу матча со Свитолиной на Australian Open

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз по ходу матча четвёртого круга с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (12-я в рейтинге) на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу украинки.

Фото: Скриншот из трансляции

Мирра Андреева последней из россиян завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. Свитолина в четвертьфинале соревнований сыграет с американкой Кори Гауфф.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.