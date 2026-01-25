Скидки
Главная Теннис Новости

Фото: Мирра Андреева расплакалась по ходу матча со Свитолиной на Australian Open

Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз по ходу матча четвёртого круга с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (12-я в рейтинге) на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу украинки.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра Андреева последней из россиян завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. Свитолина в четвертьфинале соревнований сыграет с американкой Кори Гауфф.

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.

