Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Все россияне завершили выступление в одиночном разряде АО, не добравшись до 1/4 финала

Все россияне завершили выступление в одиночном разряде АО, не добравшись до 1/4 финала
Комментарии

Российские теннисисты завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в одиночном разряде. Последней из представителей России турнир покинула серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира Мирра Андреева. В матче четвёртого круга она в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии являются Янник Синнер и Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android