Все россияне завершили выступление в одиночном разряде АО, не добравшись до 1/4 финала

Российские теннисисты завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в одиночном разряде. Последней из представителей России турнир покинула серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира Мирра Андреева. В матче четвёртого круга она в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Ранее чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии являются Янник Синнер и Мэдисон Киз.