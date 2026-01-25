Евгений Кафельников: с такой игрой Мирре Андреевой рассчитывать на будущее бесполезно

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников коротко прокомментировал поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.

«Ничего нельзя сказать об игре Мирры. С такой игрой рассчитывать на будущее бесполезно. По тому, в какой теннис играет Андреева, такой результат — закономерность», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.