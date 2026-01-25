Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нервничала сегодня вечером». Свитолина — после победы над Андреевой

«Нервничала сегодня вечером». Свитолина — после победы над Андреевой
Комментарии

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 25 января, она обыграла 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:2, 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я нервничала сегодня вечером. Так что Гаэль [Монфис] (супруг) не был бы доволен. Но, думаю, он удовлетворён моей сегодняшней победой. Он печалится, когда я проигрываю. Большую часть своей карьеры ты проигрываешь матчи каждую неделю, и тебе нужно прийти в себя, вернуться на корт и постараться приложить все усилия, чтобы на следующей неделе попробовать ещё раз и выступить лучше», — сказала Свитолина в интервью на корте.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.

Материалы по теме
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android