«Нервничала сегодня вечером». Свитолина — после победы над Андреевой

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 25 января, она обыграла 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:2, 6:4.

«Я нервничала сегодня вечером. Так что Гаэль [Монфис] (супруг) не был бы доволен. Но, думаю, он удовлетворён моей сегодняшней победой. Он печалится, когда я проигрываю. Большую часть своей карьеры ты проигрываешь матчи каждую неделю, и тебе нужно прийти в себя, вернуться на корт и постараться приложить все усилия, чтобы на следующей неделе попробовать ещё раз и выступить лучше», — сказала Свитолина в интервью на корте.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.