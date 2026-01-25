«Нервничала сегодня вечером». Свитолина — после победы над Андреевой

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сегодня, 25 января, она обыграла 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Я нервничала сегодня вечером. Так что Гаэль [Монфис] (супруг) не был бы доволен. Но, думаю, он удовлетворён моей сегодняшней победой. Он печалится, когда я проигрываю. Большую часть своей карьеры ты проигрываешь матчи каждую неделю, и тебе нужно прийти в себя, вернуться на корт и постараться приложить все усилия, чтобы на следующей неделе попробовать ещё раз и выступить лучше», — сказала Свитолина в интервью на корте.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.
- 25 января 2026
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:10
-
13:52
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:11
-
12:53
-
12:50
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:13
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:16