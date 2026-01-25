«Катастрофа!» Кафельников высказался о результатах россиян на Australian Open — 2026

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал тот факт, что до начала четвертьфинального раунда на Открытом чемпионате Австралии – 2026 по теннису не осталось представителей России в одиночном разряде.

«Естественно, ожидания от россиян в Австралии были выше. Это реально катастрофа! Тут даже говорить нечего. Я даже не помню, когда у нас такое было, чтобы никто из российских теннисистов не вышел во вторую неделю. Поэтому катастрофа», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.