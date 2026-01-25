Скидки
«Даня не знал, что противопоставить». Ольховский — о вылете Медведева с Australian Open

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский оценил поражение соотечественника, чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

В матче 1/8 финала AO Медведев проиграл 29-й ракетке мира из США Лёнеру Тьену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

«Мы говорили ранее, что будет важно, насколько Даниил восстановится. Мне кажется, он не восстановился до конца. Это один из немногих случаев, когда Даня вообще не знал, что противопоставить сопернику. Тьен был лучше: он подавал, разыгрывал.

Даня допустил очень много невынужденных ошибок, принимал несвойственные ему решения. Не было той размеренной игры, которую мы привыкли видеть от Даниила. Было много сумбура. Не было той игры, за счёт которой Даня мог победить», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

