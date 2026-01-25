«Были необъяснимые ошибки». Ольховский — о поражении Андреевой от Свитолиной на AO-2026
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра где-то переломила ход поединка, во втором сете повела 2:0 и начала вести игру. Вдруг череда каких-то ошибок… Именно из этих мячей складывался матч, когда было непонятно, кто и как сыграет. То есть не было цепочки хорошей игры — были ошибки, которые совершенно необъяснимы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
