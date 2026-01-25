Скидки
Даниил Медведев повторил свой антирекорд по количеству выигранных геймов на ТБШ

Даниил Медведев повторил свой антирекорд по количеству выигранных геймов на ТБШ
Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за весь матч четвёртого круга с американцем Лёнером Тьеном на Australian Open — 2026 смог взять всего семь геймов. Счёт — 6:4, 6:0, 6:3 в пользу американца. Россиянин повторил свой антирекорд на мэйджорах, показанный в матче с Марином Чиличем на «Ролан Гаррос» — 2022.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Теннис. Наименьшее количество геймов, выигранных Даниилом Медведевым на ТБШ:

Аustralian Open — 2026. 4-й круг. Лёнер Тьен (США) — 4:6, 0:6, 3:6. (7 геймов).
«Ролан Гаррос» — 2022. 4-й круг. Марин Чилич (Хорватия) — 2:6, 3:6, 2:6 (7).
US Open — 2017. 1-й круг. Денис Шаповалов (Канада) — 5:7, 1:6, 2:6 (8).
Аustralian Open — 2018. 2-й круг. Чхун Хён (Южная Корея) — 6:7, 1:6, 1:6 (8).

Календарь Australian Open
Сетка Australian Open
