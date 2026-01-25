Даниил Медведев повторил свой антирекорд по количеству выигранных геймов на ТБШ

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за весь матч четвёртого круга с американцем Лёнером Тьеном на Australian Open — 2026 смог взять всего семь геймов. Счёт — 6:4, 6:0, 6:3 в пользу американца. Россиянин повторил свой антирекорд на мэйджорах, показанный в матче с Марином Чиличем на «Ролан Гаррос» — 2022.

Теннис. Наименьшее количество геймов, выигранных Даниилом Медведевым на ТБШ:

Аustralian Open — 2026. 4-й круг. Лёнер Тьен (США) — 4:6, 0:6, 3:6. (7 геймов).

«Ролан Гаррос» — 2022. 4-й круг. Марин Чилич (Хорватия) — 2:6, 3:6, 2:6 (7).

US Open — 2017. 1-й круг. Денис Шаповалов (Канада) — 5:7, 1:6, 2:6 (8).

Аustralian Open — 2018. 2-й круг. Чхун Хён (Южная Корея) — 6:7, 1:6, 1:6 (8).