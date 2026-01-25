Даниил Медведев повторил свой антирекорд по количеству выигранных геймов на ТБШ
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за весь матч четвёртого круга с американцем Лёнером Тьеном на Australian Open — 2026 смог взять всего семь геймов. Счёт — 6:4, 6:0, 6:3 в пользу американца. Россиянин повторил свой антирекорд на мэйджорах, показанный в матче с Марином Чиличем на «Ролан Гаррос» — 2022.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Теннис. Наименьшее количество геймов, выигранных Даниилом Медведевым на ТБШ:
Аustralian Open — 2026. 4-й круг. Лёнер Тьен (США) — 4:6, 0:6, 3:6. (7 геймов).
«Ролан Гаррос» — 2022. 4-й круг. Марин Чилич (Хорватия) — 2:6, 3:6, 2:6 (7).
US Open — 2017. 1-й круг. Денис Шаповалов (Канада) — 5:7, 1:6, 2:6 (8).
Аustralian Open — 2018. 2-й круг. Чхун Хён (Южная Корея) — 6:7, 1:6, 1:6 (8).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:10
-
13:52
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:11
-
12:53
-
12:50
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:13