Андрей Ольховский подвёл итоги выступления россиян на Australian Open — 2026

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал тот факт, что до начала четвертьфинального раунда на Открытом чемпионате Австралии – 2026 по теннису не осталось представителей России в одиночном разряде соревнований. Таким образом, впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина.

«Для меня успешным выступлением россиян был бы выход в полуфинал. Мы рассчитывали на лучший результат, но теннис есть теннис — к сожалению, сегодня всё так сложилось», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.