Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский подвёл итоги выступления россиян на Australian Open — 2026

Андрей Ольховский подвёл итоги выступления россиян на Australian Open — 2026
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал тот факт, что до начала четвертьфинального раунда на Открытом чемпионате Австралии – 2026 по теннису не осталось представителей России в одиночном разряде соревнований. Таким образом, впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина.

«Для меня успешным выступлением россиян был бы выход в полуфинал. Мы рассчитывали на лучший результат, но теннис есть теннис — к сожалению, сегодня всё так сложилось», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Катастрофа!» Кафельников высказался о результатах россиян на Australian Open — 2026
Материалы по теме
Впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина в одиночке!
Впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина в одиночке!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android