Впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина

Впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина
Российские теннисисты впервые с 2018 года не смогли выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде.

Последней из представителей России турнир покинула серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира Мирра Андреева. В матче четвёртого круга она в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6. Действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Сейчас на турнире в Мельбурне в паре борьбу продолжает 41-летняя Вера Звонарёва, а в миксте — 30-летняя Ирина Хромачёва.

