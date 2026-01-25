Скидки
Главная Теннис Новости

Россиянин Ярослав Дёмин стал победителем турнира ITF M15 в Манакоре

771-я ракетка мира российский теннисист Ярослав Дёмин стал победителем турнира категории ITF M15, который проходил в Манакоре (Испания). В решающем матче он обыграл болгарина Ивана Иванова (855-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Отметим, что свой дебютный титул на взрослом уровне Дёмин завоевал в 2024 году на турнире ITF M15, проходившем в Манакоре. На этом же турнире в парном разряде вместе с Коулманом Воном дошёл до финала.

Уроженец Москвы Дёмин – бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

