«Играла сама с собой». Кузнецова — о поражении Андреевой от Свитолиной на AO-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.

«Мирра проиграла последней из наших в одиночке. Не хватает пока что ей определённых факторов, чтобы доходить до решающих стадий на ТБШ. Есть хорошая подача, мощная игра, очень хороший потенциал.

Сегодня, на мой взгляд, Мирра играла больше сама с собой, чем с соперницей, и захлёбывалась в своей же скорости и эмоциях. Как только начинала менять ритм и не спешить, игра сразу шла лучше.

Элина же комфортно оборонялась и играла на скорости соперницы, стабильно весь матч. Не получилось, к сожалению, у Мирры реализовать хорошую форму и играть в неудобный теннис для Элины. Конечно, в сегодняшнем матче огромную разницу сыграл опыт подобных матчей», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.