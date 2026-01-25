Алина Корнеева выиграла турнир ITF W75 в Манаме

212-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева стала чемпионкой турнира категории ITF W75 в Манаме (Бахрейн). В финале она обыграла француженку Фиону Ферро (369-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Ранее Алина Корнеева проиграла в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026. Россиянка уступила китаянке Чжосюань Бай со счётом 4:6, 3:6.

Россиянка тренируется в академии Надаля с конца 2023 года. Её наставница – обладательница двух титулов «Большого шлема» в парном разряде (2008, 2009) Анабель Медина-Гарригес.

Алина Корнеева — чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» и Australian Open (оба — 2023).