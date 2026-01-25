Карлос Алькарас, AO-2026: результаты матчей 25 января, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл четвёртый матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под первом номером. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Карлоса Алькараса до титула.
Результаты Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:6, 6:2;
1/32 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Ханфман (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3, 6:2;
1/16 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Корентен Муте (Франция, 32) — 6:2, 6:4, 6:1.
1/8 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Томми Пол (США, 19) — 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 6);
Возможная сетка до титула:
1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
финал: Янник Синнер (Италия, 2).