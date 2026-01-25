Скидки
«Их нельзя назвать предателями». Тарпищев — о смене гражданства российскими теннисистами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о смене спортивного гражданства российскими теннисистами.

«Конечно, обидно, когда наши теннисисты начинают выступать за другие страны. Но, например, у нас сейчас есть проблема во всех видах спорта от 19 до 21 года — это молодёжь во многих странах у нас до 18 лет. Это такой самый болезненный возраст, когда начинают предлагать баснословные деньги.

Спортсмены хотят продолжать карьеру, для них это мотивационная вещь. Их нельзя назвать предателями родины. Просто нам надо находить варианты и предлагать соответствующие условия, которые очень тяжело сделать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

