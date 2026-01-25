«Это будет вызов для меня». Тьен — о предстоящем матче со Зверевым на Australian Open
29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Australian Open — 2026.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Будет очень тяжёлый матч. Мне удалось его обыграть, когда мы встречались в первый раз. А во второй раз он меня очень легко обыграл. Будет тяжёлый матч, он показывает здесь великолепный теннис, в прошлом году дошёл до финала. Это будет вызов для меня, но я его жду», — сказал Тьен в интервью на корте.
Счёт личных встреч Тьена и Зверева — 1-1. Лёнер обыграл Александра во втором круге турнира в Акапулько-2025 со счётом 6:3, 6:4, а немец оказался сильнее на старте «Ролан Гаррос» — 2025 (6:3, 6:3, 6:4).
