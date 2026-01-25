«Была отвлечённая, без настроя». Вихлянцева — о поражении Андреевой на АО
Поделиться
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра проиграла, обидно. Но будем честны, сегодня Элина отыграла очень собранно и уверенно, мяч летел у неё хорошо, слабая вторая, с которой можно было атаковать, если первая, то неприятно для Мирры. Мирра же была отвлечённая, без настроя: то кулю сделала вместо косички, то зрители помешали, то Кончита что-то не так посоветовала. Такое бывает у всех, сегодня опыт оказался сильнее», — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
17:20
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:10
-
13:52
-
13:48
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:11
-
12:53
-
12:50
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26