«Была отвлечённая, без настроя». Вихлянцева — о поражении Андреевой на АО

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.

«Мирра проиграла, обидно. Но будем честны, сегодня Элина отыграла очень собранно и уверенно, мяч летел у неё хорошо, слабая вторая, с которой можно было атаковать, если первая, то неприятно для Мирры. Мирра же была отвлечённая, без настроя: то кулю сделала вместо косички, то зрители помешали, то Кончита что-то не так посоветовала. Такое бывает у всех, сегодня опыт оказался сильнее», — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.