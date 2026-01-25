Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Была отвлечённая, без настроя». Вихлянцева — о поражении Андреевой на АО

«Была отвлечённая, без настроя». Вихлянцева — о поражении Андреевой на АО
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра проиграла, обидно. Но будем честны, сегодня Элина отыграла очень собранно и уверенно, мяч летел у неё хорошо, слабая вторая, с которой можно было атаковать, если первая, то неприятно для Мирры. Мирра же была отвлечённая, без настроя: то кулю сделала вместо косички, то зрители помешали, то Кончита что-то не так посоветовала. Такое бывает у всех, сегодня опыт оказался сильнее», — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android