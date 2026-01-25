Тарпищев: МОК не перекрывает кислород российским спортсменам

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о роли Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросах допуска российских спортсменов до международных стартов.

«Сейчас тенденция такая — Международный олимпийский комитет не перекрывает кислород, он дал на откуп дежурной федерации. Во многом участие или неучастие российских спортсменов на международной арене зависит от того, кто стоит во главе международной федерации.

Здесь возникает другая проблема: у нас до 2021 года было 52 представителя в международной федерации, а сейчас два осталось. То есть дальше возникнет вопрос того, как решать вопрос внутри международной федерации, чтобы была наша позиция. А для этого надо пять-семь лет, чтобы наши представители имели там силы и власть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.