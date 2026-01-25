Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: МОК не перекрывает кислород российским спортсменам

Тарпищев: МОК не перекрывает кислород российским спортсменам
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о роли Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросах допуска российских спортсменов до международных стартов.

«Сейчас тенденция такая — Международный олимпийский комитет не перекрывает кислород, он дал на откуп дежурной федерации. Во многом участие или неучастие российских спортсменов на международной арене зависит от того, кто стоит во главе международной федерации.

Здесь возникает другая проблема: у нас до 2021 года было 52 представителя в международной федерации, а сейчас два осталось. То есть дальше возникнет вопрос того, как решать вопрос внутри международной федерации, чтобы была наша позиция. А для этого надо пять-семь лет, чтобы наши представители имели там силы и власть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Их нельзя назвать предателями». Тарпищев — о смене гражданства российскими теннисистами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android