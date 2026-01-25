Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: на Медведева есть давление в прессе — он любит выступать против публики

Тарпищев: на Медведева есть давление в прессе — он любит выступать против публики
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о причинах прежних колебаний в игре Даниила Медведева и выразил мнение, что на данный момент спортсмен вышел на стабильный уровень.

«У Даниила Медведева была смена тренеров, дети, семья, постоянное давление в прессе, потому что он любит выступать против публики. Это хоть и даёт доп противоречие, но на одном противоречии долго и стабильно не сыграешь. А сейчас, я считаю, что у него всё стабилизировалось», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На проходящем Открытом чемпионате Австралии – 2026 Медведев уступил в матче четвёртого круга американцу Лёнеру Тьену со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Материалы по теме
«Играл с лучшей версией себя». Теннисный мир поразил провал Медведева с американцем на AO
«Играл с лучшей версией себя». Теннисный мир поразил провал Медведева с американцем на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android