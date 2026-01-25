Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты восьмого игрового дня

Сегодня, 25 января, стартовали матчи четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Четвёртый круг. Результаты 25 января:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 19) — 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.

Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — 6:2, 6:4, 6:4.

Даниил Медведев (Россия, 11) — Лёнер Тьен (США, 25) — 4:6, 0:6, 3:6.

Александр Бублик (Казахстан, 10) — Алекс де Минор (Австралия, 6) — 4:6, 1:6, 1:6.