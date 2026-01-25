Скидки
Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты восьмого игрового дня

Комментарии

Сегодня, 25 января, прошли матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/8 финала. Результаты 25 января:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Виктория Мбоко (Канада, 17) – 6:1, 7:6 (7:1);

Юлия Путинцева (Казахстан) – Ива Йович (США, 29) – 0:6, 1:6;

Кори Гауфф (США, 3) – Каролина Мухова (Чехия, 19) – 6:1, 3:6, 6:3;

Элина Свитолина (Украина, 12) – Мирра Андреева (Россия, 8) – 6:2, 6:4.

Розыгрыш Открытого чемпионата Австралии – 2026 в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.

Сетка Austraian open - 2026 в женском одиночном разряде
Календарь Austraian Open - 2026 в женском одиночном разряде
