Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание девятого игрового дня

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание девятого игрового дня
Комментарии

В понедельник, 26 января, состоятся три матча стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Четвёртый круг. Расписание на 26 января (время московское):

  • 10:00. Лучано Дардери (Италия, 22) — Янник Синнер (Италия, 2).
  • 12:30. Бен Шелтон (США, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 12).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
«Не надо фокусироваться на этом матче». Медведев с оптимизмом смотрит на сезон после АО
«Не надо фокусироваться на этом матче». Медведев с оптимизмом смотрит на сезон после АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android