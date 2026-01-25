Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание девятого игрового дня

В понедельник, 26 января, состоятся три матча стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Четвёртый круг. Расписание на 26 января (время московское):

6:00. Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Тейлор Фриц (США, 9).

10:00. Лучано Дардери (Италия, 22) — Янник Синнер (Италия, 2).

12:30. Бен Шелтон (США, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 12).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.