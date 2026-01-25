Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/8 финала

В ночь с 25 на 26 января пройдут матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/8 финала. Расписание на 26 января (время московское):

3:30. Джессика Пегула (США, 6) – Мэдисон Киз (США, 9).

5:30. Ван Синьюй (Китай) – Аманда Анисимова (США, 4).

8:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 21).

11:00. Мэддисон Инглис (Австралия, Q) – Ига Швёнтек (Польша, 2).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).