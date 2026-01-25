Скидки
Теннис

Джокович заявил, что хочет увидеть «Црвену Звезду» в «Финале четырёх» Евролиги в 2026-м

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выразил надежду, что баскетбольный коллектив «Црвена Звезда» обеспечит себе место в «Финале четырёх» Евролиги в сезоне-2025/2026.

«Хорошо ли выступит «Црвена Звезда» в этом сезоне? Я надеюсь. Не могу дождаться, я куплю билеты на «Финал четырёх», и давайте увидим, что бог приготовит для нас», — приводит слова Джоковича издание Basketball Sphere.

После 24 матчей регулярного чемпионата нынешнего сезона сербский клуб располагается на восьмой строчке, находясь в зоне плей-ин. У «Црвены Звезды» 14 побед при 10 поражениях.

