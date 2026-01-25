«Слишком большой риск». Меншик рассказал о причинах снятия с матча с Джоковичем на АО-2026

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал о причинах снятия с матча четвёртого круга Australian Open – 2026, где он должен был сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

«Я уже испытывал дискомфорт и в какой-то момент турнира начал чувствовать себя хуже, на самом деле проблема в мышце живота в левой части тела. Думаю, если бы я вышел на корт в матче с Новаком, это было бы слишком большим риском — для меня, для ближайших игровых недель, для следующих турниров и, по сути, для моего здоровья.

Мой матч четвёртого круга должен был состояться против Новака на арене «Рода Лэйвера», что делает ситуацию ещё более сложной. Конечно, мне очень грустно, что я не смогу выйти на корт и сыграть против моего кумира и величайшего игрока в истории.

Выход в четвёртый круг и вторую неделю турнира «Большого шлема» впервые в карьере — это то, что я точно сохраню в памяти. И, конечно, я сделаю всё возможное, чтобы вернуться сильнее», – сказал Меншик в интервью Eurosport.

38-летний Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026, где сыграет с победителем встречи между американским теннисистом Тейлором Фрицем и итальянцем Лоренцо Музетти.