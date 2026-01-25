Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне было важно владеть преимуществом». Элина Свитолина — о матче с Миррой Андреевой

«Мне было важно владеть преимуществом». Элина Свитолина — о матче с Миррой Андреевой
Комментарии

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в матче четвёртого круга Australian Open – 2026 с россиянкой Миррой Андреевой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Было важно оказывать давление на Мирру, потому что если позволять ей завладеть преимуществом в розыгрыше, то она умеет наносить очень хорошие удары и знает, как выигрывать матчи и турниры. Мне было важно самой владеть преимуществом. Она очень непростой соперник, умеет менять темп, длину ударов, так что приходится очень быстро перестраиваться и принимать решения в долю секунды», – сказала Свитолина на пресс-конференции после матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Материалы по теме
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android