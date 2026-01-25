«Мне было важно владеть преимуществом». Элина Свитолина — о матче с Миррой Андреевой

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, за счёт чего ей удалось одержать победу в матче четвёртого круга Australian Open – 2026 с россиянкой Миррой Андреевой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«Было важно оказывать давление на Мирру, потому что если позволять ей завладеть преимуществом в розыгрыше, то она умеет наносить очень хорошие удары и знает, как выигрывать матчи и турниры. Мне было важно самой владеть преимуществом. Она очень непростой соперник, умеет менять темп, длину ударов, так что приходится очень быстро перестраиваться и принимать решения в долю секунды», – сказала Свитолина на пресс-конференции после матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.