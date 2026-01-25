«Играл слишком хорошо для меня». Медведев — о поражении от Тьена в четвёртом круге AO-2026

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свой матч четвёртого круга Australian Open — 2026, в котором проиграл американцу Лёнеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6).
— Сегодня он играл слишком хорошо для меня. Мог бы я сыграть лучше? Всегда можно лучше, когда проигрываешь с таким счётом. Но у меня ощущение, что он провёл матч своей жизни. Может, и нет, но это неважно. Он провёл хороший матч, а я не смог ничего противопоставить его уровню. Поэтому и проиграл, и уже ничего не изменишь.
— Сравните свой нынешний уровень с прошлым годом, когда играли против Тьена (в прошлом году Медведев уступил Тьену во втором круге Australian Open. — Прим. «Чемпионата»).
— Тяжёлый вопрос, я не могу ответить. Пожалуй, скажу, что в целом я сейчас играю гораздо лучше, но если сравнивать именно эти матчи, то, наверное, в прошлом году я играл лучше. Хотя, возможно, я так говорю из-за счёта. Так что точного ответа у меня нет.
— Пятисетовик с Фабианом [Марожаном] сыграл свою роль?
— Не думаю. Да, это был интенсивный матч, но он даже четыре часа не длился. Я чувствовал себя нормально. Дело было не в ногах, а в теннисе. Физически я был в порядке, – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
